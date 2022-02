Marché de l’occasion 2021: 5 infos clefs

Le marché des véhicules d’occasion était en plein boum en 2021, une augmentation d’un marché attrayants qui a fourni des informations importantes partagées par CarVertical qui sont intéressantes à analyser.

Les voitures les plus impliquées dans les accidents sont les BMW

Le cumul des dommages relatifs aux véhicules s’élève à 3,282,580,416€. Parmi ces dommages, des véhicules sont évidemment plus représentés que d’autres. Ce sont les BMW qui seraient les plus impliquées dans les accidents, en effet 47,7% des BMW sur le marché ont été accidentés dans leur vie. Au contraire des Fiat, pour qui 29,53% ont été touchées par les accidents.

Le véhicule le plus susceptible d’être volé est la Skoda Octavia

CarVertical, la société de rapports d’historique des véhicules a relevé 672 vols parmi lesquels 38 Skoda Octavia.

Qu’en est-il de la fraude au compteur ?

En 2021, la fraude qui était la plus courante sur le marché des véhicules d’occasion était la baisse des compteurs kilométrique. Selon CarVertical 18,5% des véhicules examinés ont subi une modification de leur kilométrage.

Les voitures plébiscitées en 2021

Selon la plateforme, BMW, Volkswagen, et Audi sont les fabricants les plus populaires, ils représentent 13% de toutes les voitures vérifiées sur CarVertical. La BMW série 3 représente à elle seule 5% des rapports. La Volkswagen Passat et l’Audi A4 ne sont pas loin derrière.

Les voitures anciennes les plus contrôlées

Ce sont les vieilles BMW plus que n’importe quelle autre marque, 40,38% des BMW vérifiées sur le site avaient été produites entre 1990 et 2010. Pour Audi et Volkswagen ce chiffre n’est que de 19,97% et 14,56%.