GPL, GNV et GNL : quelle voiture au gaz choisir ?

La préservation de la planète vous tient à cœur et vous souhaitez investir dans un véhicule propre au gaz naturel ? Mais connaissez-vous seulement la différence entre GPL, GNV et GNL ? Et surtout, quel gaz est le plus recommandé dans la transition énergétique mise en place par la France? Dans cet article, Abcmoteur vous décrypte les avantages de chaque carburant pour vous aider à trouver la voiture la mieux adaptée à vos besoins.

Pour bien choisir votre future voiture au gaz, il convient de faire la distinction entre ces trois énergies. En effet, la fabrication de ces trois carburants suit un processus très minutieux et les avantages et les limites varient selon le type de carburant.

GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié

Le GPL est composé d’un mix de propane et de butane. Une voiture équipée du GPL est à bicarburation : elle comporte un réservoir essence et un réservoir GPL. En général, le réservoir essence est utilisé au démarrage, le temps que la température du moteur augmente suffisamment.

GNV : Gaz Naturel Vert

Le GNV, ou biométhane carburant, est une bonne alternative au tout pétrole. Il s’agit d’un gaz obtenu par méthanisation, qui produit moins de CO2, d’oxyde d’azote (Nox) et de particules fines que les autres carburants. Il existe sous deux formes : comprimé, le plus couramment employé et en version renouvelable, le BioGNV, obtenu grâce à la méthanisation de déchets organiques. Ce dernier est donc renouvelable.

GNL : Gaz Naturel Liquéfié

C’est un gaz naturel condensé à l’état liquide. Il est composé essentiellement du méthane mais comprend également 10 % d’éthane et d’autres petites quantités d’autres gaz comme le propane et butane notamment. Pour fabriquer le GNL, Le méthane est liquéfié à une température de −161 °C dans des usines cryogéniques.

Les avantages et les limites de ces trois carburants

Les avantages et inconvénients du GPL

Il associe deux réservoirs distincts dans un même véhicule, il permet donc une plus grande autonomie sur la route. En France, plus de 1700 stations-service distribuent du GPL en France. Mais si vous ne trouvez pas de station qui en propose, il vous suffit de remplir le réservoir en essence et de rouler normalement.

Les avantages et inconvénients du GNL

Il propose un prix plus attrayant que celui du diesel, rendant ce carburant très intéressant pour les entreprises spécialisées dans le transport routier. Au niveau de l’impact environnemental, il possède des atouts sur le plan du développement durable lorsqu’il est fabriqué à partir de biométhane. Il permet également de produire des moteurs moins bruyants.

Cependant, ce gaz demande des conditions spéciales d’acheminement et des infrastructures en conséquence (le gaz doit être refroidi entre -120 et -162°C pour être liquéfié et transporté). En Europe, le réseau de distribution de GNL n’est pas encore très développé et les voitures au GNL restent très rares voire inexistantes.

Les avantages et inconvénients du GNV

Le coût du GNV est en moyenne 20% inférieur à celui du litre du diesel. Vous l’aurez compris, les économies réalisées à la pompe cumulées aux avantages fiscaux des véhicules (pas ou peu de frais pour la carte grise) vous permettront un rendement très rapide lors de leur achat. Au niveau écologique, le GNV s’inscrit clairement dans la transition énergétique voulue par la France et pourrait bien devenir l’avenir des carburants. En effet, il réduit de presque 95% les particules fines rejetées dans l’air. Et s’il s’agit du BioGNV, produit à partir de déchets organiques, c’est plus de 80% des rejets en CO2 qui peuvent être évités !

Quels modèles au gaz choisir pour son prochain véhicule ?

Les modèles roulant au GPL

Renault Captur

Renault Clio et Captur

Renault Mégane

Peugeot 108, 208, 308

Peugeot 3008

Citroen Berlingo

Citroen C3 et Aircross

DS 3 Crossback

DS7 Crossback

Fiat Panda

Hyundai Econext 10, 20, 30

Nissan Juke et Note

Opel Corsa

Opel Karl et Meriva

Opel Mokka

Dacia Duster et Sandero

Dacia Lodgy et Logan

Les modèles roulant au GNV

Seat Leon et Leon Sport Tourer

Seat Ibiza et Arona

Fiat Panda et Doblo

Dacia Duster

Renault Clio

Volkswagen Polo

Volkswagen Eco-up!

Skoda Octavia G-Tec

Skoda Scala G-Tec

Pour conclure

En marge de la transition énergétique pour la croissance verte, le GNV représente un atout majeur pour contribuer à réduire l’impact environnemental automobile. Le BioGNV notamment, produit à partir de déchets organiques, s’inscrit largement dans cette voie. À noter que de plus en plus de constructeurs automobiles fabriquent des voitures au GNV, il ne sera donc pas compliqué de trouver la voiture de vos rêves !