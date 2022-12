Estimer en ligne vos réparations auto va vous faire gagner de l’argent !

Que c’est frustrant de devoir attendre son tour au garage ! Un cas qui vous est peut-être déjà arrivé lorsqu’il fallait vérifier le démarreur, la santé du moteur qui fait du bruit ou encore le remplacement des pneus d’été en pneus hiver. Pire, le montant de la facture est faramineux une fois à la caisse ! Il existe aujourd’hui un moyen pratique d’échapper à l’attente et aux mauvaises surprises au garage pour la réparation auto : l’estimation en ligne. Et si nous allions en découvrir davantage ce nouveau service en ligne ?

L’estimation en ligne des réparations auto

Comment ça se passe ?

Vous avez déjà comparé des offres d’hébergement ou de vols en ligne ? Le concept avec l’estimation de la réparation automobile est le même. Vous vous rendez sur un comparateur d’offres de garages automobiles, vous indiquez la prestation (entretien ou réparation), vous la spécifiez. L’outil en ligne vous propose également d’affiner votre recherche en vous demandant de préciser votre ville. Vous repérez ensuite l’offre de réparation auto qui vous convient. Avec le garagiste concerné, vous vous convenez un rendez-vous. Et voilà !

En France, nombreux sont les comparateurs de garagistes, mais parmi ceux qui se distinguent se trouve idGarages. Vous pouvez donc, en toute aisance, vous rendre sur le site et obtenir en quelques clics votre devis réparation auto.

Quels sont les avantages ?

Généralement, un comparateur fiable collabore avec des garagistes fiables. Pour aboutir à construire cette image, le comparateur se doit d’imposer une charte de qualité que les garagistes ont su respecter et respecteront tout au long de l’exercice de leurs services.

C’est alors que l’estimation des entretiens et réparations auto en ligne est la garantie de trouver un service de main-d’œuvre respectueux du devis. Avec les garagistes référencés, vous ne risquez pas de tomber sur un responsable revêche ou irrité. Ils ont tous le sens de l’accueil. Et puis, pas de surprise ! Le professionnel vous explique en détail son intervention. Intervention qui, au passage, est conforme aux instructions du constructeur et ce, suivant le carnet d’entretien du véhicule. Votre véhicule sera d’aussitôt pris en charge et il sera restitué au jour convenu.

Toutes les pièces de rechange sont garanties, qu’il s’agisse de courroie de distribution, de joint de culasse, d’injecteurs, de pot d’échappement, d’alternateur, de plaquettes de frein, etc. Il en est de même des consommables (huiles, liquides, etc.), chaque produit s’inscrit dans la ligne de qualité.

Mais encore ?

Passer par un comparateur d’offres de garages vous permet aussi de déterminer à l’avance la somme que vous avez à payer pour le dépannage de votre voiture. Le professionnel que vous avez choisi va respecter le devis proposé. Vous maîtrisez alors le budget de votre réparation auto. Et en parlant de facture, le concept a fait que les tarifs des prestations soient concurrentiels. Les clients ont même droit à des remises impressionnantes.

Vous êtes encore sceptique ? Vérifiez les avis des précédents clients. D’habitude, les sites d’estimation en ligne d’entretien ou de dépannage auto publient, avec les descriptions des services des garagistes, les avis des clients. Enfin, en réservant votre rendez-vous avec un garagiste référencé depuis un comparateur fiable, vous gagnez forcément du temps.

Des devis gratuits sur les principales prestations automobiles

Voici les principales prestations automobiles sur lesquelles vous pouvez demander un devis réparation auto ou un devis entretien en ligne :

Devis entretien courant du véhicule

Révision voiture

Vidange

Liquide de refroidissement

Plaquettes de frein et disques

Batterie

Climatisation

Filtre habitacle

Bougies (allumage, préchauffage)

Pneumatiques

Équilibrage des pneus

Nettoyage filtre à particules

Nettoyage boîtier éthanol

Rénovation des phares

Décalaminage

Devis réparation auto et dépannage

Démarreur

Biellette de direction

Injecteurs

Embrayage

Courroie de distribution

Courroie accessoire

Amortisseurs, suspensions

Catalyseur

Diagnostic Sécurité

Diagnostic électronique

Boîte de vitesses

Alternateur

Joint de culasse

Cardans (arbre de transmission)

Rénovation carrosserie

Peinture

Remplacement pare-brise

Vitres

Changement de soufflet de cardan

Réparation de pneus crevés

Les prestations sont multimarques, mais il arrive que les clients soient plus exigeants. C’est pourquoi, vous pouvez également obtenir des devis entretien ou réparation voiture de marque. Les garages partenaires s’engagent ainsi à n’utiliser que des pièces d’origine ou du moins des pièces dont le niveau de qualité est proche des pièces d’origine, si vous êtes bien évidemment d’accord. Dans ce cas, il y a une différence au niveau du budget.

Des devis gratuits sur les entretiens et réparations auto de tous les véhicules, quelle que soit la marque

Vous conduisez une Renault Clio 5, une Peugeot e-208, un Citroën C5 Aircross, un Volkswagen Tiguan, un Audi Q5 ou encore une Mercedes Classe A ? Soyez sans crainte, grâce à une comparaison en ligne d’offres de réparation auto de marque, vous êtes sûr d’avoir la meilleure estimation.

Ce sont les garages auto assurant le service après-vente des constructeurs de voitures, qui vous proposent leurs services d’entretien ou de réparation voiture. Toujours à l’aide du filtre du comparateur, vous pouvez alors préciser la marque et même le modèle de votre véhicule à dépanner. Il vous suffit de quelques clics pour tomber sur les meilleurs devis, que ce soit un devis vidange Renault, un devis disque et plaquettes de frein Dacia ou encore un devis dépannage embrayage Volkswagen.

Ces garages auto utilisent des équipements d’origine et ils se fournissent généralement auprès des fournisseurs officiels des constructeurs automobiles. Et puis, vous aurez un mécanicien spécialisé pour prendre en charge la réparation de votre véhicule.

En résumé

En sollicitant l’outil de comparaison de garagistes d’un site, vous obtenez un devis gratuit et ne payez que ce qui est convenu. Mais vous bénéficierez aussi :

D’un rendez-vous immédiat et en temps réel

D’un gain de temps

D’une prestation de qualité (multimarques ou marque spécifique)

Des pièces de rechange garanties

De plus d’économies grâce aux remises exclusives

De la préservation de votre garantie constructeur