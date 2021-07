Comment remplacer une boite de vitesse ?

La boîte de vitesse est un élément central dans une voiture. Elle est conçue pour transférer le couple produit par le moteur aux roues du véhicule. Sans une boîte de vitesse performante, une voiture ne risque pas d’exploiter au maximum les performances de son moteur. Il existe aujourd’hui sur le marché trois types de boîtes de vitesse : les boîtes manuelles, les boîtes automatiques et les boîtes séquentielles. Qu’importe le modèle de boîte de vitesse que vous avez, vous serez à un moment donné amené à le changer. Le plus important est d’arriver à remplacer convenablement cet élément essentiel. Mais à quoi reconnaît-on une boîte de vitesse défaillante ? Comment changer cette pièce maîtresse et où en trouver à moindre coût ?

Les signes d’une boîte de vitesse défectueuse

Avant de penser à remplacer une boîte de vitesse, vous devez avoir la certitude que celle-ci n’est plus vraiment en état. Pour cela, vous devez vous appuyer sur un certain nombre d’indices qui montrent plus ou moins clairement que votre élément de transmission est en fin de course.

Dans certains cas, ces signes vous éviteront même d’avoir à la faire remplacer. Un simple tour au garage pour réparation et votre boîte de vitesse retrouvera une nouvelle jeunesse. Mais pour cela, il faudra être réactif et faire avec promptitude les déductions qui s’imposent. Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une voiture, nous vous recommandons de faire attention aux indices suivants :

Des bruits de ronflement assourdissant émis par le moteur

assourdissant émis par le moteur Des craquements qui interviennent après chaque changement de vitesse

qui interviennent après chaque changement de vitesse L’impossibilité de passer une vitesse

Une boîte de vitesse dont le fonctionnement est optimal ne saurait se comporter de la sorte.

Les bruits de ronflements interviennent généralement lorsque les roulements se trouvant au niveau des arbres de boîte s’usent. Vous pouvez changer simplement lesdits roulements à moins que leur état de dégradation ne soit trop avancé : il conviendra sinon de remplacer la boîte de vitesse de voiture afin de changer l’ensemble du dispositif.

Les craquements de leur côté sont des signes évidents d’une détérioration avancée des bagues des synchroniseurs. Ces derniers ont pour but d’assurer un bon alignement des dents des engrenages. Vous pouvez peut-être remplacer uniquement les bagues de synchroniseurs dans votre boîte de vitesse au lieu changer tout le dispositif.

En ce qui concerne l’impossibilité de passer les vitesses, les tiges de la timonerie sont les premières pièces à incriminer. La seconde pièce qu’il faudra vérifier par la suite est le jeu d’engrenage qui se retrouve parfois bloqué.

Si ces signes ne signifient pas dans l’absolu que vous deviez changer complètement votre boîte de vitesse, les indicateurs suivants ne laissent tout simplement aucun doute :

L’allumage actif du voyant lumineux conçu par le fabricant à cet effet

L’émission de bruits étranges par votre transmission lorsque vous êtes au point mort

La difficulté à passer des vitesses ou des sauts de vitesse durant la conduite

Le grincement de la boîte de vitesse

Les déperditions fréquentes d’huile

Si vous faites l’un de ces constats, préparez-vous à changer votre boîte de vitesse, car cette dernière est tout simplement hors service.

Les étapes à suivre pour remplacer une boîte de vitesse

Une fois que vous avez la certitude que votre boîte de vitesse a besoin d’être remplacée, vous pouvez vous lancer. Pour ce faire, il faudra retirer le dispositif de la voiture.

D’une manière générale, le démontage d’une boîte de vitesse se fait suivant un processus classique. À quelques différences près, il faudra commencer par retirer les tapis qui protègent la console centrale. Par la suite, il faudra ôter le soufflet du levier de vitesses et les vis servant à maintenir la console en position fixe.

Une fois les vis retirées, vous pouvez sortir la console de la voiture. L’étape suivante est celle qui consiste à déposer le levier de vitesse. Cela se fait simplement en tournant légèrement dans un premier temps le support de rotule supérieure, avant de retirer le boulon de liaison inférieur.

Concentrez-vous maintenant sur l’arbre de transmission de la voiture. Retirez les quatre boulons qui permettent de le fixer et tirer légèrement dessus, vers l’arrière, afin de l’enlever complètement. Vous aurez accès aux silentblocs sur lesquels repose l’arrière de la boîte de vitesse.

Dévissez ces derniers et faites de même pour le cylindre récepteur d’embrayage. Celui-ci se situe sur la cloche d’embrayage. Par la suite, sortez le récepteur d’embrayage de son emplacement, dévissez l’écrou associé au câble compteur de vitesse avant de retirer celui-ci.

Pour finir, retirez les boulons servant à maintenir la cloche d’embrayage sur le bloc-moteur. À partir de là, votre boîte de vitesse peut être enlevée en toute sécurité. Tirez dessus vers le haut et vers l’intérieur.

Dans certains cas, les actions à mettre en œuvre pour démonter une boîte de vitesse dépendent de la position qu’elle occupe dans votre voiture.

Qu’il s’agisse d’une traction avant ou d’une voiture à propulsion, le positionnement n’est pas le même. Sur une traction avant, plusieurs cas de figure se présentent, dont celui où la boîte de vitesse se retrouve devant le moteur.

Cette configuration est très fréquente pour les véhicules de la marque Renault. Elle permet de retirer la boîte par l’avant. Pour ce faire, vous devez au préalable démonter la calandre et le radiateur. Les arbres de transmission sont également destinés à être enlevés.

Toujours avec les voitures disposant d’une traction avant, il peut arriver que la boîte de vitesse se situe derrière le moteur. Vous retrouverez généralement cette configuration sur les anciens modèles de voitures appartenant à des marques comme Ford, Citroën ou Renault. Ce type de disposition oblige à enlever complètement le groupe mototracteur.

La troisième configuration fréquente avec les voitures à traction avant est celle où le moteur est transversal, la boîte de vitesse se situe sous ce dernier. Dans ce cas, le moteur se retrouve disposé en bout de vilebrequin. Il faudra également déposer le groupe mototracteur pour être capable de remplacer la boîte de vitesse avec cette disposition.

En ce qui concerne les voitures à propulsion, le remplacement de leur boîte de vitesse peut se faire de deux manières : par-dessous ou par l’intérieur de l’habitacle. En fonction du modèle de voiture à propulsion que vous possédez, vous aurez peut-être à déposer à la fois le moteur et la boîte de vitesse. Les véhicules de la marque Jaguar sont très connus pour cela.

Réparation de votre boîte de vitesse : préférez les pièces d’occasion

Le remplacement d’une boîte de vitesse peut s’avérer très coûteux. Il s’agit d’une opération qui nécessite de dépenser entre 600 et 3000 euros. Cet écart dépend essentiellement de deux paramètres. Le premier est le modèle de voiture sur lequel la boîte est à remplacer, tandis que le second dépend de l’origine de la pièce, neuve ou d’occasion.

Contrairement à ce que l’on peut penser, les pièces d’occasion ne sont pas des équipements de mauvaise qualité ou détériorés. Elles sont le fruit de recyclages et reconditionnements réalisés sur différentes voitures qui ne sont plus utilisées par leur propriétaire.

Elles subissent différents tests avant d’être mises sur un marché d’occasion qui est très réglementé. En optant pour une pièce d’occasion, vous avez l’assurance de bénéficier d’une pièce auto de qualité qui se trouve en parfait état de fonctionnement. En plus de cela, les pièces d’occasion présentent de véritables avantages par rapport aux pièces neuves.

Le marché d’occasion offre en effet trois grands avantages qui se présentent comme suit.

Des prix plus abordables pour les pièces de deuxième main

Le coût est certainement le premier avantage présenté par les pièces d’occasion. Elles ne proviennent pas directement d’une usine de fabrication comme les versions neuves. Elles sont majoritairement issues du marché de recyclage de voitures usagées. Ce qui les rend très attractives et peu coûteuses.

Une pièce détachée d’occasion coûte en moyenne entre 30 et 40 % moins cher qu’une pièce neuve. Ce qui vous permet de réaliser d’importantes économies sur l’achat d’un équipement coûteux comme la boîte de vitesse, bien que depuis l’arrêté du 12 octobre 2018, les garagistes sont tenus de faire des propositions de réparation en s’appuyant sur les pièces d’occasion.

Marché des pièces d’occasion : pour un plus grand respect de l’environnement

Le recyclage est l’une des habitudes les plus respectueuses de l’environnement. Il évite le gaspillage en redonnant vie à d’anciens éléments en lieu et place de leur remplacement par de nouvelles créations. Dans le secteur de l’automobile, le marché de l’occasion répond aussi à cette logique.

Celui-ci réduit considérablement le nombre de pièces neuves fabriquées et commercialisées par les usines spécialisées. Ce qui évite que les ressources de la planète soient massivement sollicitées. En optant pour une boîte de vitesse d’occasion, vous faites un geste utile pour la planète.

Un marché avec plus de choix que celui-ci du neuf

Le dernier avantage offert par les pièces d’occasion est relatif au marché. Celui-ci est en pleine croissance et dépasse actuellement largement celui du neuf. Cela s’explique principalement par le fait que les constructeurs fabriquent à la chaîne leurs différents modèles de voiture.

De ce fait, d’une voiture fabriquée à la chaîne à une autre, les pièces qui s’y retrouvent sont souvent les mêmes. Toute ancienne voiture est donc un nid potentiel de pièces détachées. Il existe même des pièces qui sont adaptables et peuvent fonctionner sur des modèles de voiture différents des leurs.

Dans le même temps, la vente de pièces détachées est loin d’être un business rentable pour les grandes marques de voiture. Elles préfèrent se concentrer sur la vente de voitures et produire des pièces détachées pour certains modèles qui sont limités sur le marché.

Vous aurez moins de problèmes à trouver un boîtier de vitesse de rechange pour votre voiture dans le marché d’occasion que celui du neuf.

Où trouver une boîte de vitesse d’occasion pour sa voiture ?

Si vous cherchez des pièces d’occasion pour votre voiture, ce n’est certainement pas vers les concessionnaires que vous devez vous orienter. La première adresse que nous vous recommandons est celle des casses auto. Ces dernières sont les spécialistes des recyclages de pièces de voiture. Elles vous permettront de disposer de n’importe quel type de pièce.

En dehors des casses auto, vous avez également la possibilité de solliciter directement les garagistes. Ces derniers ne disposent pas d’un catalogue important de pièces d’occasion. Toutefois, ils peuvent vous trouver la boîte de vitesse dont vous avez besoin.

Les boîtes de vitesse d’occasion sont également disponibles sur certains sites d’annonces générales et les sites spécialisés. Les sites spécialisés constituent certainement l’une des meilleures options pour ce qui est de l’achat d’une boîte de vitesse d’occasion. Ils disposent d’une large gamme de dispositifs de ce type qui conviennent à différents modèles de voiture.

Certains d’entre eux ne se contentent pas de recycler les pièces de voiture. Ils les nettoient et les remettent à neuf. En les achetant, vous n’aurez plus qu’à les mettre en place dans votre voiture et continuer à rouler en toute simplicité. En plus de cela, les sites spécialisés vous protègent contre les arnaques contrairement aux sites généralistes où les vendeurs malhonnêtes ne manquent pas.

Comment trouver la bonne boîte de vitesse d’occasion ?

Si vous comptez trouver votre bonheur sur un site spécialisé, vous aurez à renseigner un certain nombre d’informations. Ces dernières vont de la marque du véhicule à son modèle précis, en passant par son année de fabrication et la pièce recherchée.

Une fois ces informations insérées dans un tableau de recherche, une proposition de devis vous sera faite. Si cela vous satisfait, vous n’aurez qu’à passer la commande, la payer et vous la faire livrer à votre adresse.

Toutefois, faites attention à la réputation du site. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux commentaires et aux retours faits par les utilisateurs de ces services.

Si vous faites le choix d’acheter vos pièces d’occasion dans une casse auto, servez-vous principalement du numéro OEM. Sur une voiture de marque Citroën ou Peugeot, celui-ci prend la forme d’une série de chiffres que l’on retrouve au niveau d’une étiquette collée à l’huisserie de la portière du conducteur. Vous pouvez également jeter un coup d’œil sous le capot pour avoir accès à ce numéro. Enfin, sur d’autres modèles de voiture, il est possible de recourir à un code PR qui est collé dans le coffre, au niveau de l’emplacement réservé à la roue secours.