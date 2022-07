Comment bien choisir son camping-car ?

L’été est la saison des cigales, du tour de France, des baignades et des apéros face à un soleil couchant. La saison idéale pour partir en vacances en camping-car. Toutefois, le marché du camping-car est en pleine expansion depuis la sortie du confinement traduisant une véritable volonté d’évasion et d’autonomie que permettent ces maisons de vacances sur roues. Alors à Abcmoteur on s’est lancé sur le sujet afin de vous aider à choisir le camping-car le plus adapté selon vos besoins.

Le camper-van

Les camper-van sont définitivement à la mode ces derniers temps. On le voit de plus en plus sur nos routes françaises et européennes. Certains constructeurs les proposent depuis maintenant longtemps à leur catalogue, on pense notamment à Volkswagen avec l’emblématique California et Mercedes-Benz avec le Marco Polo.

Ces vans aménagés disposent de l’essentiel nécessaire pour partir à l’aventure en emportant son confort. Ainsi, ils sont dotés d’une kitchenette, d’une douchette dans le coffre d’un espace nuit qui se déplie dans le toit levant. La banquette arrière peut aussi se déplier pour en faire un lit permettant alors 4 couchages même si ce gabarit est plus adapté à 2 personnes.

Des Camper Van peuvent utiliser des gabarits plus gros, on pense notamment à des bases fourgons comme les Fiat Ducato, Mercedes Sprinter ou encore Iveco qui permettent plus de place.

Les Camper Van sont alors adaptés si vous êtes un couple sachant voyager léger et souhaitant une autonomie parfaite. Les plus petits vans comme le Marco Polo ou le California peuvent rentrer dans des parkings souterrains et permettent de par leur gabarit plus de dynamisme sur la route. Le fourgon sait également se conduire comme un véhicule classique et rentre dans des places de parking classiques.

Toutefois son véritable inconvénient est son isolation thermique moyenne qui ne permet pas un usage aussi confortable l’hiver qu’un véritable camping-car. De plus, la partie toit levant des vans figurent parmi les plus difficiles à chauffer. Leur usage sera vraiment confortable lors de la saison estivale ou de la mi-saison. Enfin ses capacités de batteries électriques permettent difficilement de passer plus de 2 jours sans rouler pour recharger ou de se brancher à une prise secteur.

En ce qui concerne les tarifs pour acheter un camping car de ce type, il faut compter 35 000 € en entrée de gamme pour un van ou un fourgon aménagé mais les prix peuvent largement dépasser 50 000. Ainsi le Volkswagen California Ocean est affiché neuf au prix de 85 420 € TTC

Le camping-car profilé

Les camping-cars profilés sont moins polyvalents mais offrent aussi plus de confort par rapport à un fourgon ou un van aménagé. Ils reposent souvent sur un châssis Mercedes, Fiat, Renault ou encore Ford sur lequel le constructeur ajoute une cellule permettant d’en faire un usage loisir.

Ainsi, le camping-car profilé n’offre pas les qualités dynamiques et la facilité d’utilisation d’un van. Toutefois, ils disposent d’un plus grand confort avec des sanitaires, une douche, une cuisine mais aussi deux ou quatre couchages permanents. Ils permettent également de se tenir debout dans la partie centrale. L’autonomie électrique est aussi plus longue vous permettant généralement 3 à 4 jours d’électricité sans se brancher sur le réseau. Plus pratique pour rester quelques jours sur une aire sans raccord d’électricité. Enfin, l’isolation est meilleure qu’un camper-van.

En ce qui concerne son gabarit, il est évidemment plus imposant ne permettant pas de passer sous les portiques ou dans les parkings souterrains. De même, les places de parking classiques seront étroites pour ce genre de véhicule. Cependant, l’immense majorité des campings sera en capacité de vous accueillir.

Il faut aussi être conscient que le coût d’usage et d’achat d’un camping-car profilé augmente. Ainsi il faut compter 83 270€ pour un HYMER Exsis-t 580 Pure sur base de Fiat Ducato. À l’usage, le véhicule s’avère aussi plus cher en raison d’une consommation plus élevée et généralement d’une assurance plus cher. C’est pourquoi ce type de véhicule servant que quelques semaines dans l’année sont souvent loués par les vacanciers.

Le camping-car intégral

Enfin, il existe un dernier type de camping-car, l’intégral repose souvent sur un châssis spécifique (FIAT CSS, AL-KO) sur lequel le constructeur pose une coque spécifique. Ainsi, ces modèles sont plus volumineux et ressemblent parfois d’avantage à un bus qu’à un fourgon.

En augmentant leur taille, ils perdent aussi une grande partie de leur polyvalence. N’espérez pas avec eux vous poser au bord d’un lac ou sur un parking du front de mer pour passer la nuit devant un cadre idyllique. En effet, le gabarit imposant vous empêche de le manœuvrer facilement ou de le mettre sur un parking classique.

Ces camping-cars sont alors plus destinés à prendre la route jusqu’à un camping qui représentera votre lieu de villégiature pour une à plusieurs semaines. Le confort apporté par l’intégral permet d’en faire une véritable maison sur roues. L’autonomie électrique est souvent la même que sur un profilé.

C’est aussi le plus cher des camping-cars. Le prix est généralement compris entre 100 000 et 150 000€ pour ce type de camping-car qui demande le plus de temps de travail. Enfin, assurance et frais d’entretiens peuvent encore faire augmenter le coût des vacances. C’est pourquoi comme pour le profilé, l’intégral est souvent loué.

L’essentiel à retenir

Il existe différents types de camping-car pour différents usages. Ainsi, si vous souhaitez partir à l’aventure grâce à un camping-car à la grande polyvalence permettant d’être stationné presque partout un camper van sur base de fourgon ou de van est celui qu’il vous faut. Si vous souhaitez vous installer dans un camping avec le confort de votre maison un camping-car profilé ou intégral peut-être plus approprié.