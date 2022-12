Combien économiser avec une assurance au km ?

L’assurance auto au kilomètre est une excellente opportunité pour faire baisser votre cotisation annuelle. Vous payez en fonction de vos besoins et si vous roulez peu, vous pouvez faire de belles économies. Présentation de ce type d’assurances dans cet article !

Comment fonctionne l’assurance au kilomètre ?

Sachez que l’assurance au km provient directement des États-Unis. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sous le terme « Pay as you drive ». De cette manière, vous profitez d’une cotisation annuelle qui sera systématiquement adaptée par rapport au nombre de kilomètres que vous parcourez chaque année. Au final, vous bénéficiez d’une solution sur-mesure et les économies suivront…

Comme c’est le cas de cette assurance auto qui a remboursé plus de 2 millions d’euros à ses clients en 2022. Il ne s’agit donc pas d’une formule fantaisiste, mais bel et bien d’une manière de faire des économies.

Concernant son fonctionnement, vous avez deux possibilités :

L’assurance au kilomètre près qui se caractérise par le règlement de votre prime d’assurance auto mensuellement par rapport au nombre de kilomètres réels que vous avez parcourus. Ainsi, vous pouvez réaliser des économies substantielles, mais vous devez vous montrer vigilant sur l’usage de votre voiture. Si jamais vous avez un kilométrage trop important, vous ne profitez pas pleinement de cette offre.

La deuxième option consiste à choisir un forfait kilométrique. C’est la formule la plus répandue et sachez que les économies avec l’assurance au kilomètre de ce type seront une réalité. Généralement, le forfait est compris entre 4 000 et 20 000 kilomètres. Avec votre assureur, vous vous engagez à ne pas dépasser le nombre de kilomètres prédéterminé

L’installation d’un boîtier électronique

La première question est de savoir quel sera le montant des cotisations de votre assurance au kilomètre. De votre côté, vous effectuez une première estimation, mais l’assureur devra prendre connaissance des kilomètres réellement parcourus. La transmission de l’information ne se fait pas uniquement sur votre bonne foi. Le relevé kilométrique s’opère aussi grâce à la mise en place d’un boîtier électronique directement sur votre véhicule. Ce dernier transmet des informations à intervalles réguliers, ce qui permet d’en informer votre compagnie d’assurances.

À qui s’adresse une assurance au kilomètre ?

Théoriquement, l’assurance s’adresse à n’importe quel automobiliste. Mais sans surprise, ce sont les petits rouleurs qui seront les plus avantagés, notamment les jeunes conducteurs et les retraités. Ces derniers peuvent alors économiser grâce à l’assurance au kilomètre et éviter la surprime des assureurs, qui impacte directement le budget d’assurance auto.

La formule est donc particulièrement avantageuse, car non seulement vous bénéficiez d’une couverture complète, mais en prime vous réalisez des économies substantielles. Sachez également que le conjoint ou les enfants peuvent utiliser la voiture comme conducteur secondaire. Mais bien évidemment, les kilomètres parcourus seront comptabilisés grâce à la présence du boîtier électronique.

Quelles sont les garanties possibles avec une assurance au kilomètre ?

Cette fois-ci, aucune interrogation particulière, car le niveau de garantie reste scrupuleusement le même. En d’autres termes, vous choisissez la formule la plus avantageuse en fonction de la valeur de votre véhicule, du niveau de garantie que vous désirez et de votre budget. Vous faites votre choix parmi l’assurance au tiers, l’assurance intermédiaire ou l’assurance tous risques.

Quel est le prix d’une assurance au kilomètre ?

Le prix de l’assurance au kilomètre est déterminé par le type de véhicule que vous conduisez, ainsi que par sa puissance fiscale, son modèle, sa marque et sa valeur.. L’assurance prend également en considération votre fréquence d’utilisation et le lieu de stationnement.

Ensuite, vous retrouvez l’intégralité des critères vous concernant en tant que conducteur tels que votre situation professionnelle, votre situation familiale ou encore votre âge.

Enfin, les derniers critères sont propres à chaque assurance, ce qui explique les disparités tarifaires.

Pour connaître avec plus de précision le montant de votre cotisation, votre profil global sera comparé à des profils similaires. Bien évidemment, le prix de l’assurance au kilomètre varie en fonction de la distance que vous parcourez chaque année. Alors pour éviter les mauvaises surprises, n’oubliez pas d’utiliser un comparateur en ligne !

De réelles économies ?

Selon votre profil, il est possible d’économiser jusqu’à 49 % avec une assurance au km par rapport à une assurance traditionnelle. Bien évidemment, ce pourcentage dépend de l’offre que vous avez sélectionnée, de l’assureur et de votre bonus-malus.

Le contrat reste avantageux, mais il faudra vous montrer vigilant pour ne pas dépasser le forfait kilométrique. Dans le cas contraire, le montant de vos cotisations sera automatiquement ajusté.

Indéniablement, l’assurance auto au kilomètre reste avantageuse, notamment car vous payez une cotisation d’assurance au prorata de la distance que vous parcourez chaque année. Si vous utilisez peu votre voiture, vous profitez d’une tarification sur-mesure.

Mais ce n’est pas tout ! Si vous êtes concerné par une surprime, car vous êtes considéré comme un jeune conducteur, vous réaliserez des économies significatives grâce à l’assurance au kilomètre. De quoi maintenir un excellent niveau de protection, sans que votre cotisation annuelle ne flambe.

Conclusion : comparez avant de vous engager

Désormais, vous connaissez les nombreux bénéfices de l’assurance au kilomètre. Mais avant de vous engager, prenez le temps nécessaire de la réflexion et surtout, comparez les différentes offres existantes. Pour ce faire, appuyez-vous sur un comparateur en ligne et obtenez rapidement une tarification, sans le moindre engagement de votre part.