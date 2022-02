Top 10 : sur quelles voitures faut-il investir en 2022 ? 

Le contexte automobile est particulièrement compliqué. Outre les restrictions de circulation qui s’annoncent avec les ZFE (zones à faibles émissions), il faut aussi composer avec la hausse du malus écologique, l’augmentation du prix du carburant et la future interdiction de vente des voitures thermiques neuves, au plus tard en 2035. Face à cela, le marché de l’occasion a vu ses prix s’envoler. Dans cet article, nous allons aborder 10 voitures sur lesquelles il est intéressant d’investir en 2022.

1. Renault Clio 3 RS : la digne représentante des « RS » à l’ancienne

Courant 2021, la fin de Renault Sport a été prononcée officiellement par Luca de Meo, actuel dirigeant de la marque au losange. Si Alpine va reprendre le flambeau, nous assisterons à la disparition des Clio et Mégane RS. La quatrième génération de Clio RS, avec son moteur turbo et sa boîte de vitesses automatique, a été diffusée massivement. La Clio 3 RS, bien qu’elle soit plus ancienne de conception, a été commercialisée dès 2006, avec un restylage opéré en 2009, jusqu’à son retrait en 2012. Exclusivement distribuée en carrosserie 3-portes, elle offrait un moteur 4-cylindres atmosphérique de 197 chevaux. Équilibrée, performante et joueuse, c’est une citadine sportive qui procure un plaisir de conduite véritable et authentique.

La cote commence tout juste à grimper ces derniers mois, avec une hausse des prix de vente sur le marché de la seconde main. Dans l’idéal, visez un modèle ayant une particularité forte, comme la peinture Jaune Sirius, une édition Red Bull ou Gordini ou bien un modèle ayant les sièges Recaro ! Vous aurez ainsi un modèle dont la cote montera au fil des années.

2. Porsche Boxster (986) : le plaisir à petit prix

Commercialisée en 1996, la Porsche Boxster est une petite 911. La première génération (986) en reprend les codes et le style à la différence qu’elle ne propose que deux places et le moteur Flat-6 en position centrale arrière. C’est véritablement un modèle à acheter d’urgence. Fait surprenant, les phases 1, identifiables à leurs clignotants orange, sont de plus en plus recherchées.

Sur le marché de la voiture d’occasion, c’est un investissement intéressant, car la cote est vouée à augmenter. D’une manière générale, l’aspect spéculatif touche davantage les 911. Toutefois, ces dernières années, ce sont les Porsche à moteur avant (PMA) telles que les 944 ou 968 qui ont été très recherchées. Nul doute que les Boxster cristalliseront l’attention d’ici peu. Un modèle idéal pour investir dans une voiture.

Mais attention aux mauvaises affaires et notamment les problèmes d’IMS (roulement à billes de l’arbre intermédiaire) qui peuvent s’endommager et engendrer une panne immobilisante. Mieux vaut favoriser l’achat auprès d’un professionnel qui vous offrira une garantie.

3. Peugeot 206 RC : la star qui se prend pour une GTI !

Digne descendante de la Peugeot 205 GTI, la 206 RC arbore un moteur 4-cylindres atmosphérique de 2.0 avec une puissance de 177 chevaux. Performante, elle témoigne d’une belle efficacité avec un arrière très mobile.

Là encore, il semblerait qu’il s’agisse d’un investissement intéressant. La cote a déjà commencé à monter, mais elle est loin d’avoir atteint son sommet. Il est très probable que la courbe de prix rejoigne celle des 205 GTI dans les cinq prochaines années. Là encore, c’est un modèle idéal pour investir à l’unique condition de trouver une Peugeot 206 RC d’origine, avec un historique retracé dans le carnet d’entretien.

4. Fiat Punto HGT : une belle méconnue… à collectionner sans attendre

Indéniablement, les petites sportives à l’ancienne sont de plus en plus recherchées. Il y en a une qui reste particulièrement dans l’ombre : la Fiat Punto HGT. Commercialisée dès 2002, elle se positionne à mi-chemin entre une GT et une GTI. Elle offre un bon niveau de confort tout en arborant un moteur turbo de 1.8 litre offrant 130 chevaux.

Sur le marché de l’occasion, les prix sont au plus bas… C’est donc le moment idéal pour profiter des bonnes affaires avant l’augmentation des prix du marché. Au même titre que la Fiat Panda 100HP ces derniers mois, la cote des Fiat Punto HGT est vouée à augmenter durablement.

En plus, c’est un modèle qui offre un côté quelque peu rétro dans son positionnement, ce qui renforce son attrait auprès de celles et ceux qui s’intéressent à elle.

5. Ferrari 458 Italia : l’ultime berlinette à moteur atmosphérique

Dernière représentante des berlinettes Ferrari à moteur atmosphérique, la Ferrari 458 Italia en offre beaucoup pour un prix en constante diminution ces derniers mois. Pourtant, la cote est vouée à augmenter très rapidement… Produite de 2009 à 2015, cette délicieuse italienne envoûte par ses vocalises, son tempérament et son caractère. Un parfait compromis entre l’esprit des Ferrari d’antan et l’efficacité des modèles actuels. Malgré l’investissement conséquent qui est requis (autour des 150 000 euros), vous avez l’assurance de ne plus perdre d’argent avec ce modèle !

6. Maserati 3200 GT : la dolce vita vous attend !

Très raffinée, la Maserati 3200 GT approche des 25 ans pour les premiers millésimes. Avec ses feux boomerang, son intérieur coloré et son moteur V8 plein de caractère (d’origine Ferrari), c’est un coupé 2+2 à collectionner au plus vite. Cet investissement vous permettra en plus de profiter d’un agrément de conduite exceptionnel. La fiabilité, bien que perfectible, demeure correcte. Favorisez les exemplaires disposant de la boîte de vitesses manuelle. C’est la garantie d’une plus grande réactivité, d’une meilleure endurance et d’une revente plus facile.

7. Volkswagen T3 : le van qu’il faut acheter dès maintenant

La van life vous tente ? Les Volkswagen T1 et T2 sont rapidement devenus inaccessibles. À l’inverse, le T3 peut encore être trouvé à des prix raisonnables, autour des 10 000 euros. Privilégiez les modèles aménagés afin de bénéficier d’une plus grande souplesse lors du contrôle technique. Les prix sont amenés à augmenter rapidement en 2022, d’autant plus que Volkswagen entend bien dévoiler son futur ID Buzz, une version modernisée et 100 % électrique du Combi ! Investir dans un Volkswagen T3, c’est le bon plan du moment !

8. Renault 4 : une star encore assez accessible

Faut-il encore présenter la légendaire Renault 4, ou 4L pour les intimes ? La starlette commercialisée de 1961 à 1992, tend malgré tout à se raréfier sur le marché de la seconde main. Les prix ont déjà commencé à grimper, surtout pour les beaux millésimes. Les pièces sont fréquemment refabriquées, ce qui facilite les restaurations… Mais y en aura-t-il vraiment pour tout le monde ? Il est donc préférable d’investir sans trop attendre dans une Renault 4. Et pourquoi pas même dans une Renault 3 ? Cette version dépouillée de la 4 attire de plus en plus l’attention des collectionneurs. Il peut là aussi s’agir d’un bon investissement voiture en 2022.

9. Renault Wind : le petit cabriolet plaisir à acheter maintenant

Vendue de 2010 à 2013, la Renault Wind a été un échec commercial. Son faible tirage en fait une voiture rare mais encore peu connue. Pourtant, la recette qu’elle propose est alléchante. Bien qu’elle repose sur une base de Twingo 2, elle offre un toit rétractable électriquement et le moteur 1.6 16V de 133 chevaux emprunté à la Twingo 2 RS pour sa version la plus haute. Il s’agit donc d’un modèle idéal pour investir sans se ruiner, car il est indéniable que ce modèle est amené à prendre de la valeur dans les années à venir. Notre coup de cœur ? La version Gordini bien sûr !

10. Citroën C15 : l’incroyable retour de l’utilitaire léger

Revenu à la mode, le Citroën C15 a tendance à reprendre de la cote ces dernières années ! Contre toute attente, le vaillant utilitaire léger intéresse de plus en plus. Très fiable, facile à entretenir, il illustre un certain art de vivre. Les cotes sont relativement basses, mais elles pourraient bien continuer d’augmenter puisque bon nombre d’exemplaires sont partis à la casse ces dernières années. Privilégiez les exemplaires entretenus et sans corrosion perforante. Le rendement financier ne sera pas peut-être pas le plus rapide… Mais il est sûr !

Ce qu’il faut retenir de cet article

Ces 10 modèles sont à acheter dès maintenant, car ils sont tous voués à prendre de la valeur. Avant toute transaction, prenez le temps de comparer afin de trouver un exemplaire « collectionnable » et ayant un intérêt.