Comment savoir si un crédit auto sera accepté ?

Vous souhaitez acquérir une nouvelle voiture ou allez devenir propriétaire pour la première fois ? Dans ce cas, vous évoquerez probablement la question du prêt pour financer votre achat. C’est là qu’entre en jeu le crédit automobile, plus communément appelé « crédit auto », qui vous permet de faire une demande d’emprunt par le biais d’un organisme bancaire ou une plateforme de crédit. Néanmoins, l’acceptation d’un crédit auto ne s’avère pas automatique et vous devez alors remplir plusieurs conditions sous peine de ne pas voir votre demande aboutir. Quelles sont-elles ? Et comment éviter un refus ? Réponses dans cet article !

Vos revenus disponibles

Le premier élément du dossier de demande de crédit auto qu’examinera l’organisme prêteur, ce sont vos revenus disponibles. Ces derniers doivent être suffisants et constants pour empêcher un rejet de votre demande de prêt et prennent alors en compte vos salaires, mais aussi :

La pension ;

La retraite ;

Les allocations ;

Les indemnités chômage ;

Les revenus locatifs ;

Les dividendes, etc.

Ainsi, tous les types de revenus sont considérés et viennent renforcer votre dossier de crédit

Pour vérifier votre situation, vous devrez également joindre quelques pièces justificatives telles que vos derniers bulletins de paie, avis d’imposition et déclarations de revenus. Concernant vos ressources complémentaires, vous serez aussi tenu de fournir une copie.

Votre situation personnelle

De même, votre situation personnelle sera déterminante pour l’acceptation de votre crédit auto. En effet, l’organisme de prêt s’intéressera à vos charges pour s’assurer qu’en tant qu’emprunteur, vos revenus disponibles s’avèrent suffisants pour vivre convenablement tout en remboursant le prêt sollicité pour l’achat d’un véhicule.

Pour ce faire, la composition du foyer, votre âge, le nombre d’enfants ou encore votre statut de locataire ou propriétaire feront partie des informations examinées par les banques. Selon votre situation, prévoyez alors de présenter :

Le contrat de bail et votre dernière quittance de loyer (locataire).

Une copie du titre de propriété et une copie de votre avis de taxe foncière (propriétaire).

Une attestation d’hébergement, une pièce d’identité de la personne qui vous loge et un justificatif de domicile (hébergé gratuitement).

Votre taux d’endettement

À l’aide des informations que vous avez fournies dans votre dossier de demande de crédit auto, l’organisme financier sera en mesure de calculer votre taux d’endettement. Ce dernier correspond au montant maximum en euros que vous pouvez consacrer au remboursement du prêt sollicité dans le cadre de l’achat d’une nouvelle voiture.

Le pourcentage maximum du taux d’endettement n’est défini par aucun texte de loi, mais les banques s’accordent généralement à dire que le seuil à ne pas dépasser est 33 % du revenu disponible.

Vous souhaitez déterminer votre taux d’endettement ? Voici la formule à appliquer :

Taux d’endettement = charges fixes x 100 / revenus mensuels

Si le résultat que vous obtenez s’avère supérieur à 33 %, votre demande de crédit auto pourra être refusée. Toutefois, il existe une solution permettant de diminuer votre taux d’endettement : le rachat ou regroupement de crédit.

En effet, au moyen de cette opération vous pouvez fusionner plusieurs crédits en cours de remboursement sous une seule et même mensualité et un nouveau taux unique plus attractif. Le but ? Réduire vos mensualités et votre taux d’endettement, ce qui vous permettra alors de financer l’achat de votre véhicule neuf ou d’occasion. Sachez cependant qu’un rachat de crédit entraîne l’allongement de la durée et du coût de l’emprunt.

Faut-il un apport personnel pour souscrire un crédit auto ?

Dans le cas d’un prêt automobile, l’apport personnel, c’est-à-dire la somme d’argent que vous allouez à un projet, n’est pas obligatoire, mais constitue tout de même un argument de taille pour consolider votre profil emprunteur. En effet, vous démontrez à l’organisme financier votre capacité à épargner et par conséquent à rembourser vos dettes.

De plus, l’apport personnel comporte certains avantages pour vous, puisque le taux annuel effectif global ou TAEG sera plus avantageux. Pour rappel, ce dernier prend en compte les frais de dossier, le taux d’emprunt ou encore le coût de l’assurance. Enfin, votre banque vous proposera des mensualités et un montant total de crédit moins onéreux et une durée de prêt moins longue.

Veillez tout de même à ce que l’injection d’un apport personnel ne se fasse pas au détriment de la stabilité financière de votre foyer. Privilégiez alors l’utilisation d’un simulateur de crédit en ligne pour choisir la formule la plus adaptée à votre situation et profiter de votre nouvelle voiture en toute sérénité.

Ce que vous devez retenir

Vous savez désormais si votre crédit auto sera accepté ou non ! Les banques et autres plateformes de crédit vont systématiquement étudier votre solvabilité et votre taux d’endettement, et c’est notamment ces deux conditions qui vont appuyer l’acceptation d’un crédit auto. L’apport personnel peut renforcer votre dossier de financement, mais n’est en aucun cas obligatoire et décisif pour qu’il soit approuvé. Pour trouver la meilleure proposition, n’hésitez pas à réaliser une simulation en ligne et comparer les différentes offres.