Comment faire changer son pare-brise ?

Le pare-brise est une plaque de verre de sécurité ou de plastique placée à l’avant de l’habitacle d’un véhicule. Elle participe à la visibilité du conducteur, tout en assurant la protection des passagers. La présence d’un impact ou d’une fissure sur cet élément fondamental du véhicule n’est alors pas à prendre à la légère. Cet incident peut engendrer de graves conséquences sur la solidité du vitrage et la rigidité de toute la structure dans laquelle se trouvent le conducteur et les passagers. Dès la présence d’une telle fissure, il faut penser à son remplacement. Découvrez dans cet article comment procéder pour remplacer un pare-brise.

Pare-brise endommagé, fissuré ou brisé : pourquoi le remplacer ?

Une idée reçue bien ancrée dans l’inconscient collectif mène de nombreux automobilistes à penser qu’ils sont à l’abri des dangers derrière le pare-brise de leur voiture, et qu’en conduisant, cet élément ne risquera jamais rien. Cependant, le pare-brise est un élément particulièrement fragile et très sensible aux chocs. S’il est en mauvais état, même s’il présente une simple fissure, la visibilité du conducteur peut être compromise, surtout en temps de pluie ou en présence de brouillard.

Après avoir subi un coup quelconque, en recevant un projectile ou en roulant sur une route abîmée par exemple, celui-ci peut présenter une fissure ou se briser complètement. Par la vibration du moteur, le passage sur un nid-de-poule, le franchissement d’un dos-d’âne ou encore avec le mouvement fréquent du véhicule, cette fissure risque fortement de s’aggraver et de s’étendre tout le long du pare-brise. Par conséquent, dès lors qu’apparaît une fissure ou un impact sur un pare-brise, il convient de confier son remplacement à un professionnel, à l’instar de l’entreprise Europarebrise-plus, afin d’écarter des risques plus graves sur la route.

Est-il possible de réparer un impact, plutôt que de remplacer le pare-brise ?

L’une des questions les plus fréquemment posées par les automobilistes est la suivante : est-il toujours indispensable de remplacer son pare-brise en cas de dommage ? Sa réparation se présente en effet comme une option plus attrayante, car moins coûteuse. Mais elle n’est pas toujours envisageable, plusieurs conditions doivent être réunies pour que ce vitrage puisse être réparé :

la taille de l’impact ne doit pas être plus grande qu’une pièce de deux euros

l’impact ne doit pas se trouver dans le champ de vision du conducteur , c’est-à-dire dans la zone située au-dessus du volant

, c’est-à-dire dans la zone située au-dessus du volant il doit de situer à plus d’une dizaine de centimètres des bords du pare-brise

La réparation s’effectue généralement par injection d’une résine spéciale au niveau de la surface touchée. Elle est ensuite séchée avec un appareil UV, puis polie, pour un résultat imperceptible. Il est nécessaire de se rendre auprès d’un centre spécialisé pour savoir si votre pare-brise doit être réparé ou remplacé. En fonction de son diagnostic, seul ce dernier peut aussi effectuer l’opération qui s’impose.

Il convient donc de bien étudier la situation, car, comme évoqué plus tôt, le pare-brise tient un rôle de premier ordre. Il protège le conducteur et ses passagers. Il assure également la visibilité sur la route. Votre sécurité peut donc être compromise s’il n’est pas en parfait état. En outre, il participe à la stabilité du véhicule.

Le pare-brise faisant partie des éléments de visibilité essentiels de la voiture, le mauvais état de ce dernier constitue également un motif de refus au contrôle technique. Vous serez contraint d’effectuer une contre-visite si la fissure fait plus de 3 cm. Vous pouvez également écoper d’une amende en cas de constatation de pare-brise fissuré lors d’un contrôle routier. Si ce dernier altère considérablement la vision du conducteur, il s’agira d’une contravention de 3e classe, se traduisant par la somme de 68 euros.

Le procédé de remplacement d’un pare-brise

Le temps nécessaire pour le remplacement d’un pare-brise est environ d’une demi-journée, ce qui sous-entend l’immobilisation du véhicule pendant l’opération. Celle-ci doit être confiée à un professionnel. En effet, seul un spécialiste maîtrise toutes les actions à entreprendre et dispose des outils appropriés pour le remplacement, tout en tenant compte de la délicatesse du vitrage. Il convient de respecter scrupuleusement plusieurs étapes pour cette opération, allant de l’acquisition du nouveau pare-brise, jusqu’aux préparatifs et à l’installation de celui-ci, en passant par la dépose de l’ancien. Afin de ne pas être bloqué sur place, veillez à choisir un professionnel qui propose un véhicule de prêt pendant la durée de l’intervention.

Trouver un pare-brise de rechange

On peut trouver des modèles de pare-brise identiques à l’ancien auprès de commerces spécialisés. Pièces neuves ou d’occasion, leur prix varie en fonction de la qualité et du modèle demandé. Moins chers, les produits sous licence ont tendance à être beaucoup plus fragiles et moins fiables. Opter pour des pièces d’origine reste alors la meilleure solution.

Notez que le pare-brise répondant aux normes en vigueur est celui fabriqué avec du verre feuilleté, c’est-à-dire avec de deux couches de verres différents entre lesquels est entreposé du plastique. Cette technique offre une qualité beaucoup plus résistante que le verre traditionnel.

Retirer le vitrage, une opération méticuleuse

Le remplacement d’une vitre, notamment le pare-brise d’un véhicule, demande une attention particulière. L’opération est très délicate, car il ne suffit pas de retirer l’ancien pare-brise, puis de le remplacer. Il faut d’abord déposer les clips de fixation, qui sont des éléments très sensibles et relativement coûteux. Il faut donc à tout prix les préserver. Ce sont des kits d’agrafe qui se composent de plusieurs attaches afin de bien fixer le pare-brise. S’ils sont abîmés, il faut absolument les changer.

Pour retirer le pare-brise, il faut ensuite désolidariser celui-ci de la carrosserie, en coupant l’uréthane à l’aide d’un objet tranchant tel qu’un couteau ou une lame. À noter que l’uréthane, servant d’isolant, est un adhésif à base de polymère souple, mais extrêmement solide.

La dépose doit se faire avec les portières avant ouvertes, et toutes les opérations s’effectuent depuis l’intérieur du véhicule. Le vitrage usé peut être retiré en le poussant délicatement de chaque côté. Deux personnes doivent s’atteler à cette tâche.

La pose du vitrage doit suivre un procédé précis

Avant d’effectuer la pose du nouveau vitrage, il est essentiel de s’assurer de la propreté des surfaces destinées à l’accueillir. En effet, la moindre saleté ne permet pas une adhérence parfaite de l’uréthane et du pare-brise, et peut causer d’autres problèmes au moment de la pose. Un outil tranchant est indispensable pour découper le reste d’uréthane usagé. Il est possible d’utiliser une chamoisine pour enlever délicatement la poussière et un papier abrasif pour le ponçage de rouille existante.

Il faut ensuite protéger l’intérieur du véhicule, pour éviter la dispersion des débris. La pose, à proprement parler, suit un ordre chronologique précis :

nettoyage des éléments, notamment du nouveau pare-brise

application de l’apprêt ou du primaire sur la carrosserie et sur le verre (à noter que l’application de l’apprêt se fait par vaporisation, à raison de trois couches épaisses sur les surfaces de raccordement)

et sur le verre (à noter que l’application de l’apprêt se fait par vaporisation, à raison de trois couches épaisses sur les surfaces de raccordement) application de l’uréthane à l’aide d’un pistolet à calfeutrer électrique

installation du pare-brise en alignant méticuleusement les pourtours

remontage des éléments entourant le pare-brise

À noter que la durée de séchage de l’uréthane est de vingt-quatre heures environ.

Faire changer son pare-brise : à qui s’adresser ?

À la moindre fissure sur son vitrage, il faut penser à le remplacer. Cette opération ne vous prendra en général que quelques heures. Pour cela, il suffit de confier son véhicule aux mains expertes des professionnels.

Nombreux sont les établissements pouvant répondre aux attentes des consommateurs en termes de remplacement de pare-brise. Certains mettent à votre disposition un véhicule de courtoisie pendant la durée de l’intervention et s’occupent des démarches administratives gratuitement.

Changement de pare-brise : la prise en charge par la compagnie d’assurance

La plupart des assurances tous risques intègrent généralement la garantie bris de glace. Hormis les frais de franchise ou un devis dépassant le plafond, la réparation ou le remplacement du pare-brise est entièrement pris en charge par la compagnie.

Après avoir vérifié les modalités de votre contrat, il suffira alors d’effectuer la déclaration auprès de votre assureur. Le jour de l’intervention, il conviendra de vous munir de votre carte verte d’assurance et de votre carte grise. À la signature de l’ordre de réparation validant les travaux à effectuer, le garagiste enverra la déclaration du sinistre à votre assureur pour déclencher la prise en charge.