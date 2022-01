Bugatti Chiron: à bord d’un voyage à plus de 400km/h

Les propriétaires à sortir leur Bugatti Chiron sont rares et encore plus lorsque c’est pour pousser celle-ci au-dessus des 400km/h sur route ouverte !

La vidéo nous vient d’un business man, Radim Passer qui n’en est pas à sa première fois. À cette occasion, il sort sa Chiron sur une autoroute allemande où certaines portions ne sont pas limitées en vitesse et gratuites. Un doux rêve pour les amateurs de sensations fortes.

Après avoir roulé à vitesse stabilisée autour des 200km/h, c’est à l’apparition d’une ligne droite très longue et dégagée que le propriétaire pousse sa voiture à des vitesses que peu de voitures peuvent atteindre. Le 200 à 300 est expédié de manière très rapide et le 300 à 400 se fait en à peine plus de 20 secondes ! Encore plus impressionnant car cette fois-ci, c’est sur route ouverte. Le dépassement de la Volkswagen Passat à plus de 400km/h donne l’impression que cette dernière est à l’arrêt. Le propriétaire sera assez téméraire pour pousser son hypercar jusqu’à 417km/h GPS.

Cette vidéo est aussi l’occasion de vous informer que Bugatti a vendu les 500 Chiron prévues au terme de 5 ans.